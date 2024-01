Nagpalitan ng maaanghang na salita sina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte.

Unang bumira si Duterte nang sabihin nitong drug addict ang pangulo at pinipilit pang pahabain ang termino sa pamamagitan ng Charter change.

“Kayong mga military alam ninyo ‘yan, lalo na ‘yong mga nasa Malacañang, alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente! Pu***nang ‘yan!” diin ng dating pangulo sa prayer rally sa Davao City noong Linggo nang gabi.

Nagbabala pa si Duterte na baka matulad si Marcos sa kanyang ama na napatalsik sa puwesto noong 1986 EDSA Revolution.

“Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw kong mangyari sa’yo ‘yan,” babala ng dating pangulo.

Buwelta naman ni Pangulong Marcos nitong Lunes, baka may tama ng fentanyl si Duterte kaya nasasabi nitong gumagamit siya ng ilegal na droga.

“PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5, 6 years ago? Something like that,” wika ni Marcos sa media interview bago tumulak patungong Vietnam nitong Lunes.

“After 5, 6 years it has to affect. Kaya palagay ko kaya nagkakaganyan. I hope his doctors take better care of them, hindi pinapabayaan itong mga nagiging problema,” dugtong pa niya.

Nang tanungin uli kung mariin niyang itinatanggi ang akusasyon ni Duterte, tumawa muna si Marcos bago nagsabing “I won’t even dignify the question.”

Nanawagan naman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez kay dating Pangulong Duterte at anak nitong si Davao City Mayor Sebastian Duterte na igalang si Pangulong Marcos.

“Uulitin ko, tigilan ninyo na ‘yong mga budol-budol ninyo ‘di ba. Dapat seryoso na tayo at igalang na lang natin ang ating presidente na nagtatrabaho nang maigi. Masipag siya at talagang tinatrabaho niya ‘yong magandang buhay para sa mga Pili-pino,” diin ni Romualdez.

“Masyadong maaga naman ninyo gustong ipabagsak ang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr., very popular and he was elected with a bigger mandate than the former president. Kaya’t igalang naman natin ‘yan. ‘Yan po ang mandato ng taumbayan ng Pilipinas,” dagdag pa niya.

Mariin namang itinanggi ng Philippine Drug Enforcement Agency na kailanman ay hindi nakasama sa watch list ng ahensiya si Pangulong Marcos. (Prince Golez/Billy Begas/Eralyn Prado)