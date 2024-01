Mga spoiled brat sina Sara at Pulong

Malabo na yatang mag-isip itong si Vice President at Education Secretary “Inday” Sara Duterte.

Sinabi ni Sara ‘di siya magre-resign bilang bise presidente at kalihim ng edukasyon, pero tatakbo siya sa 2025 election.

Ay naku, Inday, bakit nagkakaganyan ang utak mo?

You can’t have your cake and eat it too, sabi sa isang kasabihan sa Ingles.

But does Sara know that English saying?

Kung hindi siya magre-resign bilang pangalawang pangulo ng bansa at kalihim ng edukasyon, bakit siya tatakbo sa 2025 election?

Baka naturete na si Inday matapos alisin sa kanya ang confidential P650 million confidential and intelligence funds ng Kamara de Representantes.

Please, Sara, stop acting like a spoiled brat! Kung ginagawa mo sa papa mo ‘yan, huwag kang mag-astang spoiled brat sa buong bansa.

* * *

Isa ring nag-aasta na spoiled brat ay ang kapatid ni Inday Sara na si Davao City lst District Congressman Paolo Duterte.

Nagalit si Pulong sa kanyang mga kasamahan sa Kamara dahil ‘di na siya binigyan ng P51-bilyong pondo para sa kanyang distrito.

Napakalaki naman yata yang P51 billion—repeat, P51 billion in a span of three years para sa isang distrito lamang!

Ang ibang kongresista ay nakatanggap lamang ng ilang milyon at hindi bilyon-bilyon na tinanggap ni Kuya Pulong.

Ang natanggap na windfall o pagbaha ng grasya ni Pulong Duterte ay pinatunayan ng Department of Public Works and Highways (DPWH).

Sabi ng DPWH, naglaan ang Malacanang ng kabuuang P51 bilyon para sa infrastructure projects sa distrito ni Pulong noong mga taong 2020, 2021 at 2022 o mga huling tatlong taon ng panunungkulan ng kanyang amang si Digong bilang pangulo.

By the way, ang PDAF ng isang district congressman ay P1 billion kada taon (minimum) hanggang P3 billion kung ang congressman/woman ay kaalayado ng administrasyon

Pagpalagay natin na nasa maximum na PDAF ang ibinigay kay Pulong dahil siya’y anak ng Presidente noon, bakit naman sobra-sobra naman yata ang kanyang PDAF, P17 billion a year mula 2020 hanggang 2022?

Sana naman ay ma-account ni Pulong ang lahat ng mga infrastructure projects kung saan ginastos ang P51 billion.