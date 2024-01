Mga NBA sugarol pahirapan sa tapatang Lakers, Rockets

GALING sa dalawang sunod na panalo ang tropa ni basketball superstar LeBron James na Los Angeles Lakers pero balikatan lang ang dibidendo sa pustahan pagharap nila sa Houston Rockets sa 2023-2024 NBA regular season ngayong araw.

Dadayo ang Lakers na bitbit ang odds na 1.93 sa Houston na may 1.92, inaasahang mapapahirapan sa pagpili ng tatayaan ang mga NBA bettor na mahilig sa pustahan.

Tangan ang kartang 24-23 ng LA Lakers at nasa pangsiyam sa Western Conference, habang 21-24 ang record ng Rockets na nakaistambay naman sa 11th place.

Unang kinatay ng Lakers ang Chicago Bulls, 141-132, saka isinunod ang Golden State Warriors, 145-144, sa overtime win.

Si four-time champion James ang naging susi sa panalo ng Lakers sa GSW matapos isalpak ang dalawang panelyong free throws.

Maliban kay James, huhugot din ng pwersa ang Lakers kina Anthony Davis, D’Angelo Russel at Austin Reaves para masungkit ang three-game winning streak.

Samantala, super liyamado naman ang Philadelphia 763rs kahit sadsad sila sa huling dalawang laro.

May odds na 1.26 ang Sixers kontra sa 4.10 ng Portland Trail Blazers, dehado ang huli kahit may home court advantage ang mga ito.

Sa ibang maaaring pustahan, narito ang Charlotte Hornets (3.55) kontra New York Knicks (1.32), Cleveland Cavaliers (2.11) laban sa Los Angeles Clippers (1.77) at Boston Celtics (1.30) katapat ang New Orleans Pelicans (3.70). (Elech Dawa)