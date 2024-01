Mga dapat gawin kapag nakararanas ng perinatal depression

Karamihan ng mga babae na nagbubuntis ay nakararanas ng perinatal depression.

Ito ay ang period ng nasa 20th – 28th week na at aabot pa ng apat na linggo matapos makapanganak ay may nararamdaman pa ring depression.

Kapag ang isang babae ay buntis, lahat ng emosyon ay nararamdaman. Mayroon silang mood disorder na habang buntis hanggang sa manganak na ay may toyo pa rin. Pero huwag na huwag babalewalain ang kanilang toyo dahil nakakapagdulot ito ng panganib sa mga kababaihan.

Maraming kahulugan ang depression at isang risk ito sa mga babaeng may malaking dinadalang problema na maaaring magdulot ng kanilang kamatayan.

Ayon sa pag-aaral, ang labis na dalamhati ng isang buntis ay maaaring magkaanak ng batang may sakit. Dahil dinadala rin ng baby ang sakit na nararamdaman ng kanyang ina.

Ang depression ay isa sa most common serious complications ng pagbubuntis. Base sa pag-aaral ng 2021 Journal of Women’s Health, ang Perinatal depression ay nakakapekto ng 20% sa kababaihan, ayon sa Cleveland Clinical Journal of Medicine.

Malaki raw ang tiyansa na mauwi sa pagkamatay ng buntis ang depression o magkaroon ng diperensya ang dinadalang bata.

Kailangang maging aware sa pangangailangan ng buntis. Kung alam mong may problema ang buntis ay ibaling ang kanyang atensyon sa ibang bagay na may magagawa upang hindi magmukmok sa isang tabi.

Halos lahat naman ay may problema at lahat naman ng problema ay may solusyon ngunit mahirap nga lang malaman ang sagot sa bawat problema. Pero sa pagkakataon na may buntis na inaalagaan ay wag ipakita sa kanya ang iyong magdadalamhati.

Dapat palaging masaya at healthy ang buntis para hindi maapektuhan ang nasa sinapupunan dahil mas mahirap kapag naisilang ang bata na may sakit at dagdag problema pa sa mga magulang. (Vick Aquino)