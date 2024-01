May hirit si dating senador Panfilo “Ping” Lacson sa away nina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., at former President Rodrigo Duterte.

Ipinost niya sa kanyang X account ang pamosong linya ni Lee Kuan Yew, dating Singapore Prime Minister, “When elephants fight, the grass suffers.”

Tinutukoy sa metaphor ang malalaking bansa bilang mga elepante at maliliit na bansa bilang damo, kung saan nagdurusa raw ang maliliit na bansa kapag nag-aaway ang mga higanteng bansa.

Dito naman daw sa Pilipinas, kapag nag-aaway sina PBBM at FPRRD, ang mga balimbing sa politika ay nalilito.

“Lee Kuan Yew: ‘When elephants fight, the grass suffers.’

Juan de la Cruz: ‘When FPRRD and PBBM fight, the turncoats are confused’,” mababasa sa tweet ng dating mambabatas. (Issa Santiago)