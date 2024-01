Mg teknik para hindi mapurdoy

Nagdaan ang Pasko at Bagong Taon kaya labas lahat ang pera na matagal nang pinag-ipunan at umpisa na naman ng pag-iipon para sa masaya at masaganang paghahanda.

Pero sa ngayon ay kailangang maging wais na sa paggastos at paglustay ng perang pinaghirapan. Marami namang paraan para kumita at lumustay ng pera pero dapat y maging mahinahon sa paggasta.

Matutong mag-budget ng bawat bibilhin at nais na bilhin. Mainam na pag-ipunan muna at huwag agad-agad na bibilhin.

Mabuting naba-budget ang pera at alam kung saan ito napupunta dahil kung malinaw ang mga pinagkakagastusan ay panatag ang isip sa mga nawaldas na pera.

Mag-isip bago gumastos. Mabuting alam ang pagkakagastusan para hindi pagsisihan sa huli.

Gamitin ang lahat ng financial tools para sa madaling pagkakagastusan ng pera at ma-budget ang mga bagay na nais na bilhin.

Kapag may mga bayarin naman na tulad ng insurance policies, rebyuhing maigi ang inyong policies lalo na kapag life at home insurance at paglaanan ng pondo para sa susunod na gastusin.

Nakabubuti rin na mag-impok sa bangko at magkaroon ng sariling savings account na isang best way ng pag-iipon ng pera. (Vick Aquino)