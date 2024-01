Mark Nonoy, CJ Cansino together again sa MPBL

MAGKAKASAMANG muli sa iisang koponan sang dating magkakamping sina Mark Nonoy at Crispin John ‘CJ’ Cansino para sa Iloilo United-Royals sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL).

Opisyal nang pumirma ang 5-foot-8 guard sa United-Royals na kanya namang inilabas sa kanyang Instagram account, upang ipagpatuloy ang kanyang karera sa professional league, habang kwalipikado na rin itong sumabak sa PBA Annual Rookie Draft ngayong taon.

“It’s official! Excited to play for the Iloilo United Royals in the upcoming MPBL season. Another chapter unlocked! To God be the Glory,” saad ni Nonoy sa kanyang social media post.

Minsang nagkasama sina Nonoy at Cansino sa University of Santo Tomas (UST) Growling Tigers nang makapasok ang mga ito sa Finals ng 82nd season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball championship laban sa Ateneo Blue Eagles.

Nagkahiwalay ng landas ang dalawa nang lumipat sa De La Salle University (DLSU) Green Archers si Nonoy, habang tumalon naman sa University of the Philippines (UP) Fighting Maroons si Cansino. (Gerard Arce)