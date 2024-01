James Yap, ROS kanya-kanya na

TULUYAN nang naghiwalay ng landas si James Yap at ang Rain Or Shine Elasto Painters.

Inihayag mismo ng two-time Most Valuable Player (MVP), na na-trade sa koponan ni coach Yeng Guiao noong 2016 kapalit ng kasalukuyang nasa Magnolia Chicken Timplados Hotshots na si Paul Lee, na pinayagan na mismo ng pamunuan ang kanyang release.

“After much prayer and reflection, I have decided to end my journey as an Elast Painter. I have truly appreciated all those who appreciated me during this time and thank you for making me part of your family for 7 years,” sabi ni Yap sa kanyang Instagram post.

Matatandaan na naging makulay ang paglalaro ni Yap sa liga na tinampukan ng dalawang titulo bilang MVP.

Gayunman. nasangkot ito sa trade matapos na magtamo ng injury na nagpabagal dito sa patuloy na paglalaro sa liga.

Napaulat din na Ilang koponan ang nagbabalak na makuha ang serbisyo ni Yap, kasama ang ugong ng pakikipagbalikan sa Magnolia. (Lito Oredo)