Gameir Winner tigasin sa 3YO

MULING nakapanood ng magandang karera ang mga karerista matapos manalo ng kabayong si Gameir Winner sa 3-Year-Old Maiden Race na inilarga nitong Linggo sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Tinutukan ni Gameir Winner ang matulin sa largahan at nangungunang si Feet Bell habang nasa tersero pwesto si Sunshine Jeune.

Walang pagbabago sa unahan pagdating sa kalagitnaan ng karera at lalo pang lumayo sa mga humahabol sa kanila.

Tumindi ang aksiyon sa bakbakn nina Feet Bell at Gameir Winner pagpasok ng huling kurbada kung saan ay lamang pa ng isang kabayo ang una.

Humugot ng latigo si jockey Mark Angelo Alvarez upang hatawin ang sinasakyan nitong si Feet Bell sa rektahan.

Hindi naman nagpadaig si former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez, pinitik din nito ng latigo si Gameir Winner kaya naman bigla itong umigkas upang ungusan si Feet Bell at tawirin ang meta ng may isang kabayo ang agwat.

Inirehistro ni Gameir Winner ang tiyempong 1:28.2 minuto sa 1,400-meter race sapat upang sikwatin ang P22,000 added prize sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Segundo si Feet Bell, tersero si American Ford habang pang-apat si Sunshin Jeune. (Elech Dawa)