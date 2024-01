E-bikes at batas trapiko

Ibinalita kamakailan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na nakapagtala ng 556 na aksidente sa Metro Manila sangkot ang mga electric bike (e-bike) nitong nakaraang taon.

Ayon sa LTFRB, ito ay mga insidente ng pag-‘crash’ o pagsalpok ng mga e-bike na nagresulta ng 281 kaso ng property damage at 273 na aksidente na walang namatay.

Sa kasamaang-palad ay may dalawang aksidenteng sangkot ang e-bikes na may mga namatay.

Ang datos na ito ay para lang sa Metro Manila. Hindi na nakakapagtaka kung maging sa iba pang mga lugar ay may mga aksidente ring sangkot ang mga e-bike.

Hindi dapat nangyari ang mga ganitong insidente kung nasusunod sana ang mga panuntunan ng Land Transportation Office (LTO) patungkol sa paggamit ng e-bike at iba pang electric vehicles.

Karamihan sa mga e-bike ay hindi rehistrado kaya’t walang paraan para ang gumagamit nito ay mabigyan ng multa o anumang parusa kapag lumabag sa batas-trapiko.

Kahit hindi dapat silang dumaan sa mga highway, mga national road at iba pang malalawak na kalye, marami sa mga rider nito ay binabalewala ang pagbabawal na ito kahit alam nilang mapanganib.

Sa panig naman ng mga traffic enforcer, hindi sila pamilyar sa mga panuntunan na ipinalabas ng LTO patungkol sa mga limitasyon sa paggamit ng e-bike at iba pang electric vehicles.

Kaya mas maigi na gawing batas ang mga panuntunang ito para maging mas mahigpit ang pagpapatupad at masakop ang mga e-bike rider ng mga batas-trapiko.

‘Yan ang layunin ng paghain ng inyong Kuya Pulong ng House Bill (HB) 8974 noong nakaraang taon. Tinutulak nating maisabatas na ito.

Nakasaad sa bill ang pagpaparehistro ng lahat ng uri ng e-vehicles at ang mga limitasyon sa kanilang paggamit.

Ang mga limitasyong ito ay para na rin sa kaligtasan hindi lamang ng mga rider ng ganitong mga sasakyan kundi maging ng mga motorista at mga commuter.

Nakapaloob din sa bill ang pagpapatupad ng mga parusa at multa na ipapataw sa mga rider ng e-bike at ibang e-vehicle na lalabag ng mga traffic rules. Ang multa ay mula P1,500 hanggang P10,000 depende sa nilabag na mga batas at panuntunan ng LTO.

Iba-iba ang mga klasipikasyon ng mga e-vehicles sa ilalim ng bill.

Ang mga tinatawag na personal mobility scooter, electric kick scooter, e-bike na may dalawa o tatlong gulong ay hindi kailangan ang driver’s license para gamitin, pero ang mga ito ay limitado lamang sa mga maliliit na daan tulad ng barangay roads at local roads.

Para sa iba pang mga e-vehicles tulad ng e-trike, e-motorcycle, e-quad, e-car, e-SUV, e-jeepney, e-bus at e-truck, dapat ay may karampatang driver’s license ang magpapatakbo nito. Maari silang dumaan sa lahat ng kalye pero ilan lang sa mga puwedeng gamitin bilang pampublikong sasakyan.

Hindi panukala ng bill ng inyong Kuya Pulong na ipagbawal ang paggamit ng e-bike. Ang gusto lang natin ay maisaayos ang paggamit ng mga ganitong sasakyan para mapanatili ang kaligtasan sa ating mga kalsada at maiwasan na ang mga aksidenteng sangkot ang mga e-bike.

Dapat nating tandaan na walang exempted sa pagsunod sa batas at lahat tayo ay may responsibilidad sa paggamit ng mga kalsada.