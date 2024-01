DeMar DeRozan pinutol 2 semplang ng Chicago

MAAGANG tinagpas ng Chicago Bulls ang skid sa dalawang laro nang pagdiskitahan ang dinayong Portland Trail Blazers 104-96 Linggo ng gabi.

Sumuwag ng 20 points si DeMar DeRozan, bumakas ng 15 points, 10 assists ni Coby White sa Chicago. Off the bench ay nagsumite si Andre Drummond ng 15 markers.

Hindi naisalba ng 24 points ni Jerami Grant at 22 points, 12 rebounds ni Deandre Ayton ang Portland.

Itinabla ng free throws ni Ayton sa 67 sa third quarter, nag-agawan sa lead pero nasa unahan ang Chicago 76-75 pagkatapos ng period.

Sa 3-pointer ni rookie Julian Phillips ay umagwat ang Bulls 88-80 sa fourth.

Sa tres din ni Anfernee Simons, dumikit ang Blazers 92-89 may 4:34 pa sa orasan pero mabilis na sinagot ng basket ni DeRozan mula long range.

Huling nanindak ang Portland 99-96 nang masipat muli ni Simons ang basket, naselyuhan ang panalo ng Chicago nang mahulog ang 3-pointer ni Ayo Dosunmu 21 seconds na lang.

Sa ibang resulta, ibinaon ni Jalen Smith ang go-ahead 3-pointer sa dulo at inekisan ng Indiana Pacers ang pangatlong sunod na home game win, 116-110 laban sa Memphis Grizzlies.

Tabla sa 107 nang pakawalan ni Smith ang pangatlo niyang tres 3:10 sa orasan. Hindi na isinurender ng Pacers ang lead.

“That was a monster shot for us,” bulalas ni Indiana coach Rick Carlisle.

Pinangunahan ng 24 points ni reserve Bennedict Mathurin ang Pacers, tumapos si Smith ng 19 points, 10 rebounds.

May 19 points na sa first 24 minutes si Mathurin, 9 of 14 mula sa field tampok ang tatlo ding tres. Humablot pa siya ng 7 boards. (Vladi Eduarte)