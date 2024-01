Sinuspinde ng Commission on Elections (Comelec) ang lahat ng gawain kaugnay sa people’s initiative na layong masusugan ang 1987 Constitution.

Sa isang press conference nitong Lunes, sinabi ni Comelec Chairperson George Garcia na unanimous ang desisyon ng Comelec en banc sa suspension ng Comelec Resolution No. 10650 na siyang nagsisilbing guidelines para sa people’s initiative.

Kasama sa sinuspinde ang pagtanggap ng pirma mula sa mga lokal na tanggapan ng Comelec.

“We honestly believe, base sa aming initial assessment, kailangan naming i-review, i-enhance, dagdagan ‘yong aming existing IRR o implementing rules and regulations concerning the people’s initiative dahil sa ating palagay, may mga bagay doon na kulang at wala doon sa ating guidelines,” paliwanag ni Garcia.

“Kailangan po ito para maiwasan ang problema, kaguluhan, at hindi pagkakaunawaan doon sa interpretasyon ng probisyon ng ating mga rule,” dugtong pa niya.

Sa huling tala noong Enero 26, 2024, nakatanggap na ang Comelec ng signature forms sa people’s initiative mula sa 1,072 munisipalidad at siyudad.

Hindi pa nabeberipika ng poll body ang signature sheets dahil hindi pa naaabot ang kinakailangang pirma. Wala rin pormal na petisyon para sa people’s initiative.

Sinabi ni Garcia na mas mabuting rebisahin na nila ang guidelines bago ito kuwestiyunin sa Supreme Court.

Ikinatuwa naman ng mga senador ang desisyon ng Comelec na suspendihin ang lahat ng proceedings sa people’s initiative.

“The Comelec has taken the correct path when it stopped the questionable Cha-cha signature campaign. A people’s initiative that started on the wrong foot and tainted with controversy would not do the country and the people good,” sabi ni Senadora Grace Poe.