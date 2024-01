OPISYAL nang magpapaalam sa ere ang CNN Philippines simula bukas, Enero 31, 2024.

Sa isang pahayag, sinabi ng news outlet na ihihinto na nila ang kanilang operasyon matapos ang limang taon na pag-ere dahil sa pagkalugi.

“It is with deep regret that the management of Nine Media Corporation (NMC) announces the discontinuation of its news and production operations on all media platforms, branded as CNN Philippines (CNNPH), effective 31 January 2024,” anang CNN Philippines.

“The decision follows significant financial losses sustained over thepast years, despite rigorous efforts to adapt and innovate in a rapidly evolving and challenging media landscape,” dagda nito.

Nagpasalamat din ang news network sa mga empleyado nito at tiniyak na makatatangap ang mga ito ng karampatang kabayaran sa kanilang serbisyo.

“We are aware Of the impact Of this closure on our valued employees and talents, we assure all affected staff will be provided with severance packages,” garantiya ng network.

Nagpaabot din ng pasasalamat ang news outlet sa kanilang mga naging partner gayundin sa mga tumangkilik ng kanilang mga programa.

Umere ang CNN Philippines sa free TV noong Marso 2015. (Vince Pagaduan)