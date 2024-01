Belle, Donny inaabangan pag-aming magdyowa na

Dahil sa pinakikitang sweetness ni Donny Pangilinan sa kanyang ka-love team na si Belle Mariano at ang bongga rin ng mga nakakakilig na eksena nila sa ‘Can’t Buy Me Love’ ay marami sa fans nila ang umaasang soon ay magiging sila na.

May iba nga na nagdududang may something na talaga sina Belle, Donny at sana nga raw ay aminin na nila ‘yon.

May DonBelle fans nga ang hindi na talaga makapaghintay, ha!

Marami rin sa kanila ang mina-manifest na maging magdyowa ang DonBelle kung sakali raw na hindi pa nga magkarelasyon ang dalawa. Na sana ay hindi lang daw sila hanggang love team, ha!

Samantala, ang ganda at fresh ni Belle para sa latest pictorial niya sa Mega Entertainment.

Nagpaalam nga kami kay MJ Marfori para magamit namin ang picture ni Belle at nag-yes naman siya.

Puring-puri rin ni MJ ang kabaitan ni Belle, ha!

Actually, marami talaga ang nagsasabing nice si Belle.

Ang isa naman sa cast ng ‘Can’t Buy Me Love’ na si Ruffa Gutierrez ay puring-puri rin ang pagiging marespeto ng DonBelle, ha!

Bongga! (Jun Lalin)