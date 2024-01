Alex isasangkot si Sen. Loren sa mas maraming kajologan

Sosyal naman ni Alex Gonzaga, na naka-tandem si Senator Loren Legarda sa birthday celebration!

Pero siyempre, hindi naman sila talaga magka-birthday. Dahil si Alex ay pinanganak ng January 16, habang si Sen. Legarda naman ay January 28.

Pero keri na rin, dahil pareho naman silang January baby, kaya bongga na rin. Pero kahit daw pareho silang pinanganak ng Enero, hindi niya minsan naisip na magkakasabay silang mag-celebrate ng birthday.

“Nung bata ako never ko ma-imagine I’ll be having a joint birthday celebration with the Loren Legarda! Pinapanood ko lang siya dati at iniisip ‘Masyado matalino at magaling to, dehins ko to magiging friend’, but look at us now!

“Happiest birthday to my mommy lods! One of the biggest blessings I got is finding not just a friend but a mommy in you! I still can’t believe I can just text and call you anytime.

“Love you and thank you for welcoming my whole family and friends in your life! Praying for more blessings, best health, wisdom and dahil part na ako ng buhay mo more kajologan this year!” sabi ni Alex.

Bongga, ha! (Dondon Sermino)