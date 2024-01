Nanindigan ang Armed Forces of the Philippines (AFP) nitong Lunes na hindi kailangan ng Philippine government na humingi ng permiso sa alinmang bansa para makapag-deliver ng supply sa mga sundalong nakadestino sa Ayungin Shoal.

Ginawa ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla ang pahayag matapos sabihin ng China Coast Guard (CCG) na pumayag sila sa “temporary special arrangements” upang makapagdala ng supply ang Pilipinas sa mga nakadestinong sundalo sa BRP Sierra Madre (LS-57).

“Ang AFP po regular mission po natin ‘yan,” giit ni Padilla.

“So we keep saying that we’re really going to provide the morale and welfare needs of our troops to include those from LS-57. We don’t actually need any permission from any country for us to do so,” dagdag pa niya.

Itinanggi naman ni Padilla na apektado ang AFP sa naging pahayag ng CCG.