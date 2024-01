PATAY ang tatlong sundalo ng US habang mahigit sa 30 pa ang sugatan sa isang drone attack habang nagmamando ang mga ito sa kanilang outpost sa Jordan noong Sabado.

Ito ang unang pagkakataon na may nasawi sa tropa ng Amerika sa Middle East mula nang sumiklab ang digmaan sa Gaza.

Dahil dito, nagbanta si US President Jo Biden na gaganti sa nangyari sa kanilang mga sundalo.

“We shall respond. These service members embodied the very best of our nation: Unwavering in their bravery. Unflinching in their duty.Unbending in their commitment to our country — risking their own safety for the safety of their fellow Americans, and our allies and partners with whom we stand in the fight against terrorism… Have no doubt – we will hold all those responsible to account at a time and in a manner our choosing,” banta ni Biden.

Sa ulat, nagmamando ng kanilang outpost sa Tower 22 sa Jordan malapit sa border ng Syria nang pasabugin ito ng militanteng grupo na suportado ng Iran gamit ang drone.

Tinutukoy pa kung alin sa hanay ng mga tero­ristang grupo ang nasa likod ng pag-atake.

Samantala, walo sa 34 sugatang sundalo ang mabilis na pinabakwit dahil sa grabeng pinsala na natamo ng mga ito.