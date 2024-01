2024 World Slasher Cup mababangis mga tinale

HANGAD nina Pablito Gregore at Joseph Panganiban na pangunahan muli ang mga kasaling top breeders sa buong mundo sa pag-aagawan nito sa pinakamalaking premyo sa “Olympics of Cockfighting” sa pagsisimula ng 2024 World Slasher Cup kahapon, Lunes, Enero 29, sa Smart Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City.

Nakahanda para sa ika-61 na edisyon ng kilalang aktibidad ang isang linggong salpukan na inaasahang hahatakin ang lahat ng pangunahing personahe sa sabong kasama ng mga Pilipino at mga karibal na dayuhang na inaasahang dadagsa sa makasaysayang lugar hanggang sa finale sa Pebrero 4.

“Kami ay nasasabik na makita ang lahat ng mga tagahanga ng sabong doon na magsama-sama sa Big Dome para sa Olympics ng sabong,” sabi ni Uniprom COO Irene Jose.

“Nangangako ang 2024 World Slasher Cup 1st Edition na mapupuno ng mga pasabog na face-off at adrenaline-pumping bouts na tiyak na magpapakilig sa lahat ng tagahanga ng sabong,” dagdag niya.

Mahigit sa 200 kalahok ang sasabak sa dalawang araw na elimination round sa Enero 29 at 30, na susundan ng semifinals sa Enero 31 at Pebrero 1. Magkakaroon ng isang araw na pahinga sa Pebrero 2, pagkatapos ay ang Pre-Finals event sa Pebrero 3 at ang pinakahihintay na Grand Finals sa Pebrero 4.

Dalawa ang itinanghal na kampeon nakaraang season na ‘Infiniti Gold 6-Cock Derby June 21 Manila Arena-2′ ni Jose Panganiban, Jr. at ang magkatuwang na sina Pablito Gregore at Dennis Lumpay na ’22GF/Ormoc Joe’ matapos na kapwa magtala ng magkaparehong 7.5 puntos.

Naglista naman sina Tata Gov/Tata Rey, Fiscal Moises Villanueva, Eddie Gonzales, Jon Jon Cano, Frank/Guam Boys/Joey Melendres at Nene Araneta ng tig-pitong puntos habang sina Bebot Uy at Patrick Antonio ay naglista ng 6.5 puntos. (Lito Oredo)