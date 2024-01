Vice Ganda mabuting kaibigan

Kahit marami ang nang-iintriga kay Vice Ganda, para naman kay Gladys Reyes ay isang mabuting kaibigan ang Unkabogable Star.

Totoong tao nga raw ang TV host-comedia.

Mabait daw na tao si Vice at sa unang araw pa lang na nagkasama sila sa ‘It’s Showtime’ ay naging close na sila.

Aminado naman si Vice na si Gladys ang isa sa mga kaibigan niya na tanggap niya ang pagbibigay ng unsolicited advice.

“Si Gladys, isa siya sa mga kaibigan na puwedeng magbigay ng unsolicited advice at pinakikinggan ko.

“First day pa lang namin na nagkasama sa ‘It’s Showtime’, naging close na kami. Kahit nawala siya sa show, ganun pa rin ang closeness namin,” tsika ni Vice.

At gustong-gusto nga raw ni Vice na magkasama sila ni Gladys sa pelikula.

May gagawin din daw na pelikula si Vice under Direk Jun Lana at dahil ‘baby’ rin ng direktor si Gladys, gusto niyang maging co-star ito sa pelikulang ‘yon.

Na-excite naman si Gladys.

Kaaliw nga pala ang tsika ni Gladys nang um-attend si Vice sa 20th wedding anniversary nila ni Christopher Roxas.

Si Vice raw ‘yung tipong kapag tinext niya ay hindi siya sure kung kailan magre-reply.

Pero ‘yun nga, tunay raw talagang kaibigan si Vice at touched siya na hindi nito dinedma ang party nila ng kanyang mister.

Bongga!

(Jun Lalin)