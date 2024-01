Gumastos ng P405 milyon ang may 36,410 Filipino nurse na u­nang beses kumuha ng US licensure examination noong 2023.

Ayon kay House Committee on Higher and Technical Education Vice chairperson at Quezon City Rep. Marvin Rillo ang bilang na ito ay mas mataas kumpara sa 18,617 Filipino nurse na unang beses kumuha ng naturang pagsusulit noong 2022.

Ang naturang bilang, ayon kay Rillo ay batay sa US National Council of State Boards of Nursing Inc. (USNCSBN) na siyang nagbibigay ng National Council Licensure Exa­mination (NCLEX) para sa mga nais na maging nurse sa Estados Unidos.

Nagkakahalaga ng US$200 (P11,126) ang bayad sa pagkuha ng naturang pagsusulit. Mayroong 76 accredited international testing locations para sa NCLEX sa 18 bansa.

Sa Pilipinas ang NCLEX ay maaaring kunin sa testing site sa Makati City kaya mayroong dagdag gastos ang mga taga-probinsya na kukuha ng naturang pagsusulit, ayon kay Rillo.

Ayon sa USNCSBN noong 2023, 52.6% ng mga Filipino nurse na unang beses kumuha ng pagsusulit ang nakapasa. Pumasa naman ang 42.3% ng mga repeater.

(Billy Begas)