Tom balik Pilipinas na: Carla nagparinig tungkol sa kasal, diborsyo, utang

Balik Pilipinas na si Tom Rodriguez, ang ex-husband ni Carla Abellana.

Nag-post na nga ang manager niyang si Popoy Caritativo ng photo na magkasama sila, na ang location ay Mandaluyong City.

“Hello Tom,” simpleng caption ni Popoy sa photo nila ni Tom.

At in fairness, base sa picture, larawan ng isang masaya, guwapong-guwapong Tom ang nakita sa mukha ng aktor.

Ramdam mong nakapagpahinga ang aktor, at mukhang desidido na ulit na magbalik trabaho.

At paano nga ba nag-react ang mga fan, pati na ang mga kapwa niya artista?

Agad ngang winelcome ng mga big boss ng GMA-7 si Tom.

“Welcome home Tom!” sabi ni Lilybeth Rasonable ng GMA.

“Hello Tom! Looking good!” sabi ni Coney Reyes.

“Welcome back Tom!” sabi ni Janice de Belen.

At siyempre, masayang-masaya ang mga fan ni Tom, na agad humirit sa GMA-7 na bigyan agad ito ng mga proyekto.

Heto nga ang chika, mga hiling nila:

“Thank you Poy for this post. Tom please be here in Pinas na. We really miss you.”

“Tom and Ms. Marian Rivera project sana.”

“Hello Tom Welcome back.”

“Oh hello Tommy! Welcome back!”

“Wow Ayan work na tayo Tom.”

“Ang gwapo naman niyarn! Welcome back, Tom!”

“Wowwww ur soooo handsome Tom. Welcome back. Yahooooooo.”

“Finally!!!the long wait is over,, welcome back Tom.”

“Welcome home Tom sobrang miss ka na namin idol.”

Well, ano kaya ang masasabi ni Carla Abellana?

Ang huling Instagram story ni Carla ay nasa Iloilo siya, at nagpapasaya ng mga faney roon.

Pero sa IG story rin niya ay may chika siya tungkol sa kasal, diborsyo, utang.

“Marriage is hard. Divorce is hard. Choose your hard.

“Obesity is hard. Being fit is hard. Choose your hard.

“Being in debt is hard. Being financially disciplined is hard. Choose your hard.

“Communication is hard. Not communicating is hard. Choose your hard.

“Life will never be easy. It will always be hard. But we can choose our hard.

“Pick wisely.”

Ehem…