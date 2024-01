Suportahan ang mga guro, kaalaman ng kabataan

Naniniwala tayo na mahalaga ang suportang natatanggap ng mga estudyante mula sa kanilang mga guro. Isa sa mga pinakamahalagang dahilan kung bakit hindi umurong ang kaalaman ng ating mga mag-aaral noong pandemya ay ang ating mga dakilang guro.

Sa 2022 Programme for International Student Assessment (PISA), lumabas sa index ng teacher support na mas mataas ang suportang ibinigay ng mga Pilipinong guro (0.50) sa kanilang mga mag-aaral kaysa sa average na naitala (-0.03) ng mga bansang kasapi ng Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). Sa isinagawang forum tungkol sa resulta ng PISA 2022, binigyang diin ni Department of Education (DepEd) Undersecretary Gina Gonong na mas mataas ng 17 hanggang 27 puntos ang marka ng mga mag-aaral na may gurong suportado ang kanilang pag-aaral.

Sa pinakahuling PISA, lumabas na 8 sa 10 mag-aaral ang nag-ulat na patuloy ang mga guro sa pagtuturo hanggang sa matutunan nila ang aralin (80 porsyento), tinutulungan nila ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral (81 porsyento), nagbibigay ng karagdagang tulong kung kinakailangan (81 porsyento), at nagpapakita ng interes sa pagkatuto ng mga mag-aaral (79 porsyento).

Gayunpaman, wala namang naitalang malaking pagbabago sa marka ng mga mag-aaral sa Reading, Mathematics, at Science mula 2018 hanggang 2022, kaya naman kailangan pa rin ng mga programa sa learning recovery.

Mahalaga na ating suportahan ang mga teacher sa pamamagitan ng pagtataguyod sa kanilang kapakanan. Bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education, inihain kamakailan ng inyong lingkod ang Revised Magna Carta for Public School Teachers (Senate Bill No. 2493), na layong amyendahan ang 57-taong Magna Carta for Public School Teachers (Republic Act No. 4670).

Kasama sa mga probisyon ng panukalang batas ang pagbabawas ng oras ng pagtuturo sa apat mula anim. Nakasaad din sa panukalang batas na bawal bigyan ng non-teaching tasks ang mga guro. Kung kinakailangan, maaaring magtrabaho ng hanggang walong oras lang ang mga guro at makakatanggap sila ng umentong katumbas ng kanilang regular na sahod at dagdag na 25 porsyento ng kanilang basic pay.