Tagumpay ang paghahatid ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez ng mga serbisyo at tulong pinansyal ng administrasyong Marcos, kabilang ang libreng bigas, ayuda sa mga magsasaka, at scholarship sa ilalim ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair (BPSF) sa 80,000 residente ng Zambales nitong Sabado at Linggo.

Nagkakahalaga ng mahigit na P500 milyon ang tulong pinansyal, pangkabuhayan, scholarship, at iba pang serbisyo publiko ang naiparating ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” R. Marcos Jr. sa dalawang araw na event nitong Sabado at Linggo.

Nasa 3,000 ang benepisyunaryo ng Cash and Rice Distribution (CARD) Program. Nakatanggap ang mga ito ng P950 halaga ng bigas at P1,050 cash na pambili ng iba pang pagkain.

“Kaya aming inilunsad itong CARD program na layong bigyan ng tulong ang mga nahihirapang kababayan natin sa pamamagitan ng tulong-pinansyal at bigas,” ani Speaker Romualdez.

Nasa 3,000 magsasaka rin ang nabigyan ng tulong pinansyal sa ilalim ng Farmers Assistance for Recovery and Modernization (FARM) ng administrasyong Marcos, ayon kay Speaker Romualdez.

Isang bagong programa ang FARM na inilunsad ni Speaker Romualdez na layuning tulungan ang mga magsasaka na maparami ang kanilang aning palay upang dumami ang suplay ng bigas sa bansa at hindi na kailanganin pang mag-angkat.

Umabot naman sa 4,000 estudyante sa Zambales ang nakatanggap ng tulong pinansyal at scholarship sa ilalim ng Integrated Scholarships and Incentives Program (ISIP).

Inisyatibo ng tanggapan ni Speaker Romualdez ang ISIP sa pakikipagtulungan ng iba pang ahensya ng administrasyong Marcos upang maalalayan ang mga mahihirap na estudyante na makapagtapos ng pag-aaral.

Nakatanggap ng P2,000 tulong pinansyal ang bawat benepisyunaryo ng Tulong Dunong Program (TDP) ng CHED at makatatanggap rin ng P15,000 kada semestre.

Ayon kay Speaker Romualdez, pagtupad sa pangako ni Pangulong Marcos ang pagkakaloob ng tulong at ayuda sa mga Pilipino.

“Ipapaabot natin ang pagmamahal ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga Zambaleños sa pamamagitan ng Serbisyo Caravan na ito. Dadalhin namin ang serbisyo ng pamahalaan sa inyo, tulad ng pangako ng ating mahal na Pangulo,” ani Speaker Romualdez.

Nasa 26,000 indibidwal mula sa 18 munisipalidad ng lalawigan ang nabigyan ng tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS) program ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) na pinamumunuan ni Sec. Rex Gatchalian.