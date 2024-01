Seth babanggain mga kalaban ni Francine

Matinding pasabog at pakilig, ang birthday message ni Seth Fedelin sa ka-love team na si Francine Diaz.

Lumabas nga ang pagiging romantiko ng young actor, ha!

Heto nga ang chika niya:

“I remember the day we met.

“Happy birthday Chin! Natatandaan ko ‘yung araw na nakilala kita at masasabi ko na maswerte ako/kami dahil nakita ko at naramdaman ko kung gaano ka kabuting tao.

“Minsan din tayong dinala sa mahirap na sitwasyon pero nandiyan ka pa rin. Hindi lang kita basta katrabaho. Proud ako sa lahat ng napagtagumpayan mo. Saksi ako sa ilang mga pagsubok mo at nakita ko kung gaano ka katibay.

“Pero ‘wag ka mag-alala may bakal naman ako sa tuhod, matibay itong shield mo hehe.

“Ayaw kong sumablay pangitiin at pasayahin ka. Para sa’yo ‘yang kanta.”

Oh, ‘di ba? Ang sweet ni Seth kay Francine, lalo na sa part na matibay ang shield mo. Na dinaan sa mga linya sa kanta ang nilalaman ng puso niya.

Tila sinasabi na nga ni Seth na lahat ng paghihirap, pagsubok, o mga kalaban ni Francine ay handa siyang banggain.

“Thank you so much. Alam mo ‘yan. Yaaaaa. Aaaancyyy!” sey naman ni Francine.’

At siyempre, super bilib ang mga fan ng FranSeth.

“Hindi naman ako si Francine, pero bakit ako ang naiiyak. Grabe ka na Seth.”

“He loves her so much.”

“Heto talaga ang hinihintay ng lahat.”

“Seth ano ito? Ang puso namin. Waaaahhhh. FranSeth heart.”

“Ang sarap mahalin ng isang Seth.”

“Sweetest gift ito na natanggap ng isang babae.”

At hirit nga ni Luis Manzano kay Seth, “Medyo malupet ang bagsak mo ha!”

Oh, kabog!

(Dondon Sermino)