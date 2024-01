IBA talaga ang nagagawa ng pagmamahal!

Sa sobrang pagmamahal natin sa ating mga dyowa, talaga namang umiisip tayo ng iba’t ibang pakulo para maipakita natin na sagad sa buto ang love natin sa kanila.

Tulad ng isang lalaki sa TikTok video na ibang level ang paandar sa kaniyang dyowa nang ipatattoo niya ang QR code ng isang larawan ng mag-asawa.

Sa video na ini-upload ni Serolf Anaoj, makikita ang QR code na nakatattoo sa bisig ng lalaki. Nang i-scan ito ng cellphone, agad itong pumunta sa isang drive file na nakasave naman ang litrato ng magdyowa. O ‘di ba? Ibang kilig ang hatid nito kahit kanino!

Kaya naman pati mga netizen, kinilig at nakaisip ng kalokohan sa pambihirang eksenang ni Kuya!

“Any suggestion ano pwede itapal, ganyan din kasi tattoo ko pero

hiwalay na kami,” eksena ni MrBeast.

“Parang mas maganda kung Gcash QR para pag-scan lalagyan na lang ng amount tapos send,” saad naman ni Tin.

“Damnn… Tattoo artist really did a great job,” humahangang komento naman ni Puspa Lama.

“Parang gusto ko ‘to, pero pic ng Mama ko. She died of cancer, healed noong 2019 then recurred by 2021,” madamdaming saad naman ni LuckyCatCart09.

Umabot na nga sa higit sa 6.5 million views ang nakakakilig na video at pinusuan na rin ng higit 237k user!

Ikaw, kaya mo ba ipa-tattoo ang ganito para sa dyowa mo? Comment na!

(MJ Osinsao)