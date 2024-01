Ruru si Bianca na pakakasalan

Magkasama sina Ruru Madrid at Bianca Umali sa 20th wedding anniversary party nina Gladys Reyes at Christopher Roxas.

Bukod sa co-stars sa ‘Black Rider’ sina Ruru at Gladys, pareho rin silang miyembro ng Iglesia ni Cristo.

Ikinatuwa nga raw ni Gladys nang maging INC member na rin si Bianca.

Sabi naman nina Ruru, Bianca, relationship goal nga raw nila sina Gladys, Christopher na 11 years munang naging magkarelasyon bago nagpakasal at ngayon nga ay 31 years nang magkarelasyon.

At sa tanong kung pakakasalan na ba niya si Bianca, sinabi ni Ruru na hindi pa naman agad magaganap iyon, pero masasabi na raw niya na ang aktres na ang gusto niyang pakasalan.

Aminado rin naman sina Ruru at Bianca na napag-uusapan na nila ang tungkol sa kasal, pero marami pa raw silang gustong gawin sa kani-kanilang career kaya makakapaghintay pa ang bagay na iyon.

Sabi nga ni Bianca, maganda ang nangyayari ngayon sa career ni Ruru at ang bongga nga ng ‘Black Rider’ at siya rin ay may gagawing fantaserye kaya hindi pa muna magaganap ang inaasahang kasal nila.

Pero sa ngayon nga ay lalo raw nagiging matibay ang kanilang relasyon.

Anim na taon na nga raw sila ngayon 2024 at sobrang open nga sila sa mga nangyayari sa kanilang relasyon.

Pero kapwa rin nila inamin na noong una ay inilihim muna nila ang tungkol doon.

At sabi nga nila, “We’re very happy with our relationship!”

Bongga!

(Jun Lalin)