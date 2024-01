Raquel Suan bida sa woodpushing

SINUNGKIT ni Philippine Army Corporal Raquel Suan ang kampeonato sa katatapos na Cabanatuan Rapid Chess Tournament sa SM City Cabanatuan.

Nagtala ang 32-year-old woodpusher ng 5.5 points gaya nina Samuel Mateo at Jewello John Vegafria sa event na ipinatupad ang six rounds Swiss system.

Matapos makaraang idaan sa Bucholz tiebreak, namayagpag si Suan, sumegundo si Mateo habang tumersera si Vegafria.

Nasa pang-4-7 na may limang mga puntos sina Teijin Marquez, Woman National Master Jersey Marticio, Joshua Alindogan at Eduardo Lacson.

Sina Carlo Lucas, Gian Miel Mandagan, Jeremy Marticio, Rainjay Elejo at Rodmarc Estabillo na may 4.5 pts. each ang 8th-12th placers.

Top collegiate player si John Red De Leon, top seniors si Joselito Marcos at top lady si Kristel Bunag. Pare-pareho silang may 4.0 markers.

(Elech Dawa)