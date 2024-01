Puwedeng mag-party huwag lang third party

Nadagdagan ang long weekend ngayong taon dahil sa pagdideklara ng Pangulong Bongbong Marcos ng special non-working holiday sa Pebrero 9.

Ito ay may kaugnayan sa pagdiriwang ng Chinese New Year ngayong taon sa Pilipinas na pumatak sa Pebrero 10 alinsunod sa tradisyunal na kalendaryo ng mga Tsino.

Sa mga Pinoy, bisperas kung tawagin ang okasyon o ang holiday bago ang aktuwal na pagdiriwang.

Bilang tugon, agad na nagpasalamat at nagbigay ng papuri sa Pangulong Marcos ang Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry (FFCCCI) sa pamamagitan ng isang statement na inilabas ng presidente nito na si Dr. Cecilio De Pedro.

Ang deklarasyon ng naturang piyesta opisyal ay nangangahulugan lamang na magkakaroon ng sapat na pagkakataon at panahon ang mga Pinoy na ma-enjoy nila ang kulturang Tsino sa pagsalubong sa Bagong Taon kahit pa nga sila ay narito lamang sa Pilipinas.

Binondo pa rin ang sentro ng pagdiriwang ng Chinese New Year sa Pilipinas pero ang Chinese Embassy ay nagiging aktibo na rin sa pagdaraos ng mga ganitong aktibidad upang lalo pang makita ng mga Pinoy na bukas ang kanilang pintuan sa mga nais na makaalam ng malalim nilang kultura.

Marami rin ang napaisip sa nabanggit ng deklarasyon ng Pangulong Marcos dahil hindi daw nila akalain na gagawin niya ito.

Pero ngayong naibaba na nga ang deklarasyon at naianunsiyo na rin ng Palasyo na holiday ang bisperas ng Chinese New Year, masasabing hindi pa ganap na sarado ang pinto at malaki pa ang pag-asang bumalik sa dati ang maayos na samahan ng dalawang bansa.

Kunsabagay hindi naman talaga dapat humantong sa hindi magandang impresyon ng mga Pinoy ang imahe ng China kung walang sumabog na samu’t-saring eskandalo at kontrobersiya sa mga nakalipas na panahon.

Sa ginawang ito ni PBBM, nakakatanaw tayo ng unti-unting pagbalikwas ng situwasyon mula sa pinapalutang na iringan patungo sa dating pagkakaibigan.

Literal na magkapitbahay ang China at ang Pilipinas kaya hindi tamang magkaroon pa ng third party na siyang magsisindi ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng bansa.

Pinakamagandang gawin siguro ng dalawang bansa ngayon ay ang magparty gaya ng libangan ng ating kasalukuyang Presidente pero dapat na iwasan ang third party lalo pa nga kung malinaw din naman na ang gusto lamang nito ay magpaaway ng mga magkakapitbahay.