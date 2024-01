Perang pang-ayuda, dinedenggoy pa

Alam nating lahat na para masigurong laging makakapagbigay ng ayuda ang ating pamahalaan sa mga nangangailangan nating mamamayan, kailangang may pondo—na pagkukunan ng ipang-aayuda. Pero kung may mga grupong nangdedenggoy sa pamahalaan, nababawasan ang koleksyon na magagamit sanang pang-ayuda.

Tulad na lamang nitong Evenchance Gaming Corp. na isang Small Town Lottery (STL) operator ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) sa aming lalawigan sa CamSur. At sa kanilang pangdedenggoy, malaking epekto ito sa pondong pang-ayuda ng PCSO. Alam naman natin ang tulong na binigay ng PCSO sa ating mga kababayan, kabilang ang pagbibigay ambulansya sa mga barangay para magamit sa emergency at ang mga tulong pinansyal para sa pagpapaospital o pambili ng gamot ng ating mga kababayang may sakit.

Kami po sa CamSur ay nagsanib-puwersa kasama sina Reps. Miguel Luis Villafuerte at Tsuyoshi Anthony Horibata gayundin si Bicol Saro party-list Rep. Brian Raymund Yamsuan at iba pang mga matataas na opisyal ng lalawigan upang punahin at tutulan ang mga kalokohan na matagal nang ginagawa ng Evenchance sa PCSO.

Nagpadala po kami ng joint letter sa tanggapan ng ating Pangulo through PCSO General Manager Melquiades Robles para hilingin ang pagbawi sa prangkisa ng Evenchance bilang Authorized Agent Corporation (AAC) o STL operator sa CamSur. Ito’y dahil sa paulit-ulit at hayagang paglabag ng korporasyon sa Revised Implementing Rules and Regulations (RIRR) ng STL gayundin sa iba pang batas sa bansa.

Ang Evenchance ay nagiging front ng illegal gambling tulad ng jueteng at nagkakaroon ng pangungupit ng milyon-milyong pisong buwanang kita na dapat sana ay para sa gobyerno kaya naninindigan po kaming mga taga-CamSur na kailangang ma-blacklist na ang Evenchance sa anumang pakikipag-transaksyon sa gobyerno at masampahan ng criminal at civil case dahil sa iba’t ibang paglabag sa batas.

Nangunguna na nga sa kanilang paglabag ay ang pagkuha sa mga menor de edad upang magtrabaho ang mga kabataan bilang mga bet collector o kabo. At hinahayaan din nilang tumaya sa STL maging ang mga batang wala pa sa hustong gulang o 18 anyos pataas para makataya.

Sa aming liham sa Pangulo, nagpahayag kami ng buong suporta sa panawagan ng mga mamamayan ng CamSur sa pangunguna ni Gov. Luigi Villafuerte na naunang lumiham sa Pangulo at idinetalye ang malinaw na patunay ng lantarang paglabag ng Evenchance sa RIRR para sa STL operations, lalo na ang paggamit nila sa mga menor de edad bilang kabo at pagtanggap ng mga taya mula sa mga batang ito, na mariing ipinagbabawal ng batas.

Kung kaya’t maging ang aming Sangguniang Panlalawigan (SP) ay nagpasa ng Resolution No. 281, Series of 2023 na humihiling din kay Pangulong Marcos na bawiin at kanselahin ang prangkisa ng Evenchance through PCSO at mapabilang na rin ang korporasyon na ito sa blacklist ng pamahalaan.

Hiling din namin ang awtomatikong terminasyon ng Agency Agreement (AA) ng Evenchance sa PCSO bilang AAC o operator ng STL ng lalawigan. Naniniwala kaming ang Evenchance ay kailangang masampahan ng kasong sibil at kriminal dahil sa mga paglabag nito na kinabibilangan ng pagmanipula sa sales report, paglalagay ng maling impormasyon sa STL operations at ang paglabag sa batas hinggil sa karapatang pambata.

Kabilang sa mga paglabag sa batas ng Evenchance ang paggamit sa STL bilang front ng illegal lotteries o pagiging bookies ng mga kakumpetensyang illegal number games tulad ng jueteng; pagkabigong i-remit nang buo at tama ang share ng PCSO sa Guaranteed Minimum Monthly Retail Receipts (GMMRR) mula sa nakolektang taya sa STL at manipulasyon ng STL sales report.

Halatang-halata naman ang pandodoktor nila sa kanilang kita. At obvious naman na sobrang baba ang kanilang nireremit sa gobyerno gayong milyon-milyon ang kanilang kinikita buwan-buwan dahil na rin sa sinasabing tatlong beses sa isang araw ang kanilang pagbola.

Sa kanilang average monthly sales ng mahigit P300,000, ang Evenchance ay nagdeklara ng kabuuang koleksyon na P2.785 milyon noong 2021 at P3.723 milyon noong 2022, na alam naman nating di kapani-paniwala.

Kaya luging-lugi ang ating pamahalaan sa panloloko at pangangatkong ng kita nitong Evenchance—hindi na nga nagbibigay sa tamang oras at kulang pa ang nire-remit. Kung kaya’t labis ang apekto nito sa mga charity works ng LGUs at pamahalaan, gaya ng pamimigay ng ambulansya at tulong pinansyal sa pagpapagamot at pang-ospital.

Ang pinaka masahol pa nga ay ang napatunayang kumukuha ang Evenchance ng mga menor de edad bilang kolektor, nagpapataya kahit sa mga menor de edad. Malinaw na paglabag sa United Nations Convention on the Rights of Children (UNCRC), kung saan ang Pilipinas ay isa sa mga pumirma rito.

Pinalawig nitong UNCRC ang pangangalaga sa mga bata, na siyang nakasaad sa Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924 at sa Declaration of the Rights of the Child of 1924 at sa Declaration of the Rights of the Child adopted by the UN General Assembly noong 1959, pati na rin ang pagkilala sa Universal Declaration of Human Rights noong 1948 at iba pang batas kaugnay sa mga internasyonal na organisasyon na may kinalaman sa kapakanan ng mga bata.

Ang mga paglabag na ito ay sapat na para awtomatikong i-terminate ang AA at bawiin ang Authority to Operate (ATO) ng Evenchance. Ang prangkisa ng Evenchance bilang AAC ng PCSO para sa STL sa CamSur ay nakatakdang mag-expire sa February 18, 2024.

Kung ang mga ganitong bagay ay pababayaan lamang natin, patuloy na mananakawan ang gobyerno. Patuloy na makukupitan ang koleksyon na magdudulot naman ng pagkonti ng pera ng gobyerno na magagamit sana sa pagbibigay ng ayuda sa taumbayan.

Isa pang malaking kuwestyon sa aming mga taga-CamSur ay ang katotohanan na ang Evenchance ang nagsumite ng pinakamababang PMMR offer na P61.587 milyon lamang mula sa 7 bidder habang ang Stemm Gaming Corp. ay nag-alok ng pinakamataas na PMMR na P350 milyon. Anyare?

At ang siste, pumapalya pa ang Evenchance sa pagbibigay ng buwanang remittance.

Maraming kababayan natin ang umaasa sa ayuda mula sa pamahalaan at sila ang unang ninanakawan ng mga grupong nagsasamantala sa pera ng bayan. Hanggang kailan natin ito papayagan?