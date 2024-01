Paolo dinawit sa breakup kay Mavy: Lolit tinalakan si Kyline

Binanatan ng manager ni Paolo Contis na si Lolit Solis ang batang aktres na si Kyline Alcantara.

Nakakaloka nga ang mensahe ni Tita Lolit kay Kyline, gamit ang Instagram.

Uminit nga raw ang ulo niya sa narinig na tsismis na isinasali ang pangalan ng alaga niyang si Paolo sa hiwalayan nina Kyline at Mavy Alcantara.

Heto nga ang chika ni Tita Lolit:

“Dahil daw sa bad influence ni Paolo kaya nakipag-breakup si Kyline kay Mavy. Wow ha, talagang dapat masali ang ibang tao ‘pag nagbi-break kayo?

“I have zero respect for people na nagba-bad mouth sa mga naka-relasyon nila after a breakup. Dapat ‘pag hiwalay kayo, no bad blood.

“Tanggapin mo at mag-move on ka. Lagi ko ina-appreciate na after a long time ng manager/talent relationship namin ni Gabby Concepcion wala kang narinig na sinabi niyang masama o pintas sa akin.

“In the same way na hindi rin ako nagsalita ng bad things about Gabby. Na-maintain namin iyon respeto namin sa bawat isa. For that I am very grateful.

“Kaya shock ako na sa breakup nina Kyline at Mavy may mga kadamay na pangalan na binabanggit. I don’t want to have a fight with Kyline, but I am giving her a warning na kung totoo ang mga narinig ko na sinasabi niya about Paolo Contis, she will never hear the end of it from me.

“Kung mali ang alaga ko tinatanggap ko at pinangangaralan sila, pero ‘pag siniraan mo sila nang walang basehan, mag-ingat ka dahil hindi kita uurungan.

“So be careful Kyline Alcantara, huwag mo idamay si Paolo Contis sa mga hanash mo kay Mavy Legaspi. Kung may problema kayo, i-settle niyong dalawa at huwag magdamay ng ibang tao.

“Or else, I will do my part as Paolo Contis manager/nanay para ipagtanggol siya sa mga maling bintang sa kanya. Maging fair tayo sa mga bagay na dapat mangyari. Walang siraan sa mga taong inosente!” sabi pa ni Tita Lolit.

Kaloka, ha! Ano kaya ang masasabi ni Kyline?

(Dondon Sermino)