P27.4M puslit na yosi nasabat, 9 nalambat

ABOT sa P27.4 milyong halaga ng puslit na siga­rilyo ang nakumpiska habang siyam na katao ang inaresto matapos masabat ng mga awtoridad ang isang bangkang de-motor kung saan nakalulan ang mga kontrabando noong Biyernes nang gabi sa Zamboanga City.

Kinilala ni Zamboanga City Police Office (ZCPO) Director Police Col. Alexander Lorenzo ang mga suspek na sina Roger Anih; 39-anyos; Edgar Salomia, 37-anyos; Sisal Anih, 28-anyos; Tony Lasad, 27-anyos; Asulla Sala, 42-anyos; Moh. Isa Patta, 31-anyos; Ansal Muksan, 38-anyos; Rosten Mundin, 34-anyos; at Alphine Manood, 30-anyos.

Ayon kay Lorenzo, nagpapatrulya ang magkasanib na tauhan ng pulisya at Bureau of Customs (BOC) nang maispatan nila ang isang bangkang de-motor na may tatak na JFM2 sa paligid ng pantalan ng Baliwasan village bandang alas-10:30 nang gabi.

Natuklasan dito ang nakakargang 482 master case ng mga sigarilyo na nagkakahalaga ng P27.4 milyon.

Kinumpiska ang nasabing kontrabando at dinakip ang siyam na lulan ng bangka nang walang maipakitang mga dokumento ang mga ito bilang patunay na legal ang kanilang bagahe.

Lumitaw na galing sa Sulu ang mga sigarilyo at dadalhin sana ito sa Pagadian City bago ito nasabat ng mga awtoridad.

Nasa kustodiya na ng BOC Region 9 ang mga kontrabando habangnakadetine na ang siyam na suspek sa Zamboanga City PNP.

(Edwin Balasa)