Nag-sorry sa BI, DOJ: Pokwang humiling ng dasal, pag-unawa

Humingi ng paumanhin at dasal si Pokwang sa kanyang mga follower, lalo na sa mga taong direktang tinamaan ng kanyang sama ng loob.

Aware si Pokwang na marami ang naapektuhan sa mga post niya, tungkol sa laban niya, sa dating ‘dyowa’ na si Lee O’Brian, ang tatay ng bunsong anak na si Tisay, o Malia.

Heto nga ang pakiusap, paghingi ng paumanhin ni Pokwang:

“Una po sa lahat, nais ko po sanang magpasalamat sa Bureau of Immigration para sa kanilang mabilis at patas na resolusyon sa aking petisyon na maipa-deport si William Lee O’Brian. Masaya ako at ang aking mga anak sa naging desisyon ng BI.

“Sa mga dokumento na dumating sa akin, nalaman ko na naghain ng Motion for Reconsideration si Lee noong December 28, 2023. Buo ang tiwala ko na sa amin pa rin papanig ang hustisya dahil nasa aming panig ang katotohanan.

“Aaminin ko na napakahirap ang pinagdadaanan kong ito – may mga araw na napangungunahan ako ng inis at galit. Frustrated ako dahil gusto ko nang mapaalis si Lee sa ating bansa sa lalong madaling panahon.

“Nalaman ko noong isang araw na nag-file rin ng Motion for Voluntary Deportation si Lee noong January 10, 2024. Wala pa kaming kopya nitong Motion na ito.

“Naging mabigat ang aking saloobin mula nang nagkaproblema kami ni Lee, at nagpatuloy pa ito kahit nanalo na kami sa deportation case laban sa kanya. Dahil na rin siguro ito sa mga limitasyon ko bilang tao, bilang solo parent na nagtataguyod sa aking pamilya.

“Valid man itong aking mga nararamdaman, hindi ito sapat na dahilan para makapagsabi ako ng mga masakit at walang basehan na bagay sa aking kapwa, partikular sa ating mga kasamahan sa BI.

“Humihingi po ako ng dispensa sa lahat, lalo na sa BI na pinamumunuan ni Commissioner Norman Tansingco at kay Secretary Boying Remulla na namamahala sa DOJ. Naniniwala po ako sa proseso ng hustisya sa Pilipinas.

“Pasensya na po kung sa bugso ng aking damdamin, ay may mga nasasabi akong ‘di kaaya-aya.

“Gusto ko rin magpasalamat kay Atty. Rafael Calinisan at sa Calinisan Domino and Beron Law Office para sa kanilang galing at husay sa pag aasikaso ng aking kaso. Salamat sa pasensya at malasakit ninyo sa akin.

“Humihingi rin ako ng paumanhin sa inyo dahil nailagay ko kayo sa alanganin dahil sa aking mga sinasabi.

“Pang huli, humihingi ako ng paumanhin sa taumbayan kung ako ay naging malupit sa aking mga nabibitawang salita. Patawad po, at sana ay patuloy po ninyo akong suportahan sa pamamagitan ng inyong pagunawa at panalangin.”

Base sa reaksyon ng mga netizen, positibo naman ang mensahe nila kay Pokwang. Naiintindihan nila ang bugso o galit sa puso nito.

Pero, marami rin ang nakiusap na mag-move on na, at mas tingnan ang kagandahan ng buhay.

(Dondon Sermino)