Mika Reyes dehins agad makakapalo

IKINAGULAT ng kanyang mga tagahanga at netizens ang kundisyon para makapaglaro si Mika Reyes sa PLDT Home Fibr nang makitang nakabenda ang kanang kamay ng mahusay na middle blocker.

Sa isang post na social media nitong Sabado, makikita si Reyes na naka-sling support ang kanang braso habang kasama ang mga dating kakampi sa La Salle Lady Spikers na sina Kim Fajardo, Erika Santos, Majoy Baron, at Kim Kianna Dy.

Magkakasama-samang muli sila High Speed Hitters sa 7th Philippine Volleyball League (PVL) 2024 na sasambulat sa Feb. 20.

Unang nahiwalay si Reyes sa Lady Spikers nang maglaro sa Petron, Sta. Lucia at panghuli sa PLDT sa PVL.

Maliban kay Santos, na sumabak ng dalawang taon sa La Salle, ang apat ay matagal na nagkasama at huling nagwagi ng titulo sa 78th UAAP 2016 kung saan itinulak nila ang Lady Spikers sa ikasiyam na titulo.

Pero inamin ni Reyes na wala pang katiyakan kung kalian siya makakabalik sa aksiyon dahil sa pagpapagaling sa inperahan sa nakaraang linggo lang kahit na ‘di aniya iyon major injury.

Samantala, mag-oorganisa ang Akari ng isang torneo na tatawaging Akari Cup 2024 sa Adamson Gymnasium sa San Marcelino, Ermita, Manila sa Jan. 29.-Feb. 7.

Lalahok ditto ang Power Chargers at Nxled ng PVL, Adamson University at Ateneo de Manila University ng UAAP, at University of Perpetual Help System Dalta at Arellano University ng NCAA.

(Lito Oredo)