Mga title nina Erik, Darren tinaasan ng kilay

Nakakaloka ang mga netizen dahil kinukuwestiyon talaga nila ang mga title na binigay ng ‘It’s Showtime’ kina Erik Santos at Darren, ha!

Noong Saturday sa Huling Tapatan ng ‘Tawag ng Tanghalan: Ikapitong Taon’ kung saan tumatayong hurado sina Erik at Darren ay binigyan nila ng bagong titulo sa kanilang promotional post ang dalawang Kapamilya singer.

‘The King of Philippine Pop’ si Erik habang si Darren naman ay binansagang ‘Asia’s Pop Heartthrob’.

Tinaasan ito ng kilay ng mga netizen, ‘noh?!

Hindi nga ito nagustuhan ng mga netizen at kinuwestiyon nila kung ano ang mga criteria ng Kapamilya noontime show para ibigay ang ganung mga title kina Erik at Darren?!

Sey ng isang netizen, “Kailan pa naging KING of Philippine Pop si Erik??? Tapos bakit may Asia Asia na naman sa pa-title? Alam ba ng Azerbaijan at Uzbekistan ‘yan?”

Biro naman ng isang netizen, “Hala, tinalo pa niya (Darren) mga Korean and Japanese celebrities.”

Paglilinaw naman ng isang faney ni Erik, “‘King of Teleserye Themesongs’ po dati gamit niya sa ‘It’s Showtime’ noong bago pa lang po siya. ‘Pop Ballad Royalty’ na po ang bagong title ni Erik, ‘di ko lang po alam sa ‘It’s Showtime’ bakit ‘di pa nila iniiba?”

At huwag daw igaya si Darren kay Regine Velasquez-Alcasid sa pagkakaroon nito ng Asia sa title dahil, “Regine as ‘Asia’s Songbird’ got her title after winning an Asian singing contest in the late 80s. Not sure if Darren participated in any Asian contest.”

Kaloka talaga ang pag-alma ng mga netizens sa mga titulong ibinigay ng noontime show nina Vice Ganda, Ogie Alcasid, Vhong Navarro, Kim Chiu, Amy Perez, at iba pa kina Erik, Darren.

Patulan kaya nina Erin, Darren ang isyung ito ng mga netizen?

Magpaliwanag naman kaya ang mga taga-‘It’s Showtime’?

Hahaha! ‘Yun na!