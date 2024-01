Malabon City admin Rosete swak na outstanding alumnus ng DLSAU

Nagkamit ng parangal bilang ‘2024 Outstanding Alumnus in Government Sector’ award ang masipag na Malabon City Administrator mula sa De La Salle Araneta University (DLSAU) sa kanyang mahusay na pagbibigay ng serbisyo publiko.

Si Malabon City Administrator Dr. Alexander Rosete ay ginawaran ng De La Salle Araneta Alumni Association Inc. (DLSAUAAI) bilang Outstanding Alumni Award dahil sa kanyang government, public and academe sectors para sa public service at mga nagawa para sa siyudad.

Ginawa ang parangal sa DLSAU, Institutional Activity Center noong Sabado, Enero 27, 2024.

Aprub naman kay Malabon City Mayor Jeannie Sandoval ang pagkilala kay Rosete dahil deserve niya ang mga parangal bunsod ng kanyang mga nagawa at naitulong para umunlad ang Malabon City.

Pinasalamatan naman ni Rosete ang school administration, professors, at alumni sa natanggap na parangal at dahil na rin sa galing ng kanyang paaralan na nakabuo ng mahusay na mag-aaral.

“I am intensely grateful for this recognition, our alma mater has continuously produced leaders, innovators and change makers like the outstanding alumni we are honoring today,” ayon kay Rosete.

Malaki rin ang pasasalamat ng City admin kay Malabon City Mayor Sandoval sa pagtitiwala at pagsuporta sa kanyang kakayahan.

“Many thanks to Mayor Sandoval for the continued confidence and trust,” dagdag pa ni Alex.

Nangangako si Rosete na pagsisilbihan ang City of Malabon base sa standards ang DLSAU.

“Let us honor our alumni’s heritage by continuing to strive for excellence in our different endeavors while serving our communities in a true Lasallian way,” ayon pa kay Rosete.

(Vick Aquino)