Kawhi Leonard puyos himagsik

NIRESBAKAN ng Los Angeles Clippers ang Boston sa mismong homecourt din ng Celtics 115-96 sa 78th NBA 2023-23 regular season game Sabado ng gabi.

Iginanti ng Clippers (30-14) ang 37-point loss na inabot sa Celtics (35-11) sa Los Angeles noong December. Sa pagkakataong ito, humarabas ng 21-0 run ang LA sa third quarter para kontrolin ang laro.

Umiskor ng 26 sa loob lang ng 29 minutes si Kawhi Leonard, nagdagdag ng 17 si Paul George sa Clippers. Iniupo na ang starters ng Los Angeles buong fourth. Naka-9 points lang si James Harden pero may 8 rebounds at 7 assists.

Sa ikalawang pagkakataon lang ay natalo sa TD Garden ang C’s matapos umpisahan ang season 20-0 sa home games.

“Yeah, guys were pretty motivated,” ani Clippers coach Tyronn Lue. “They came to LA and beat us pretty bad. So guys were locked in.”

Bago ang laro ay kuwestiyonable pa si George (groin) pero sumalang din.

Namusyaw ang 21 points ni Jayson Tatum sa Boston, nangamote sa 36 of 101 overall shooting at 10 for 40 sa 3-point range. Season-high ang 25 3s ng Celtics nang dayuhin nila ang Clippers.

Wala nang Boston starter na naka-double digits, 3 of 13 lang sa field si Jaylen Brown.

Sinamantala ng Los Angeles ang butas sa interior defense ng Celtics sa pagliban ni 7-footer Kristaps Porzingis (sprained ankle). (Vladi Eduarte)