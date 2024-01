Joseph Sedurifa, Bolts itutuloy ratsada

HAHABULIN ng Meralco ang pangatlong sunod na titulo sa Leg 5 ng 3rd Philippine Basketball Association 2023-24 3×3 Third Conference umpisa ngayong Lunes sa Ayala Malls Manila Bay sa Parañaque.

Absent sa Bolts si big man Alfred Batino na nilagay sa reserved list pero balik sina Jeff Manday at Joseph Sedurifa, kasama si JJ Manlangit. Si Red Cachuela ang ipinalit kay Batino.

Kinuryente ng Meralco ang opening phase bago sinikwat ang back-to-back titles sa Legs 3 at 4 parehong kontra TNT.

Nagbalasa din ng lineup ang Triple Giga dahil sa season-ending injury ni Samboy de Leon, pinalitan ni Xyrus Torres na lalaro kasama sina Chester Saldua, Ping Exciminiano at Almond Vosotros.

Walang Ken Bono ang San Miguel, ipaparada ng Beermen sina James Mangahas, John Apacible, John Paul Sarao at Kim Rico Cinco.

Sidelined din sa Cavitex si Jorey Napoles, babandera sa Braves sina Clint Doliguez, Tonino Gonzaga, Kenneth Ighalo at Bong Galanza.

Nasa Pool A ang Meralco, Cavitex at NorthPort, sa Pool B ang TNT, SMB, Purefoods at Pioneer Elastoseal. Bubuo sa Pool C ang Blackwater, guest team MCFASolver, Barangay Ginebra San Miguel at Terrafirma.

Alas-11:00 ng umaga ang umpisa ng bakbakan ng Beermen-TJ Titans, pag-aagawan sa leg ang. P100K top purse.

May pagpalubag-lob naman ang sesegunda na P50K at sa tetersera na P30K.

(Vladi Eduarte)