Jonathan Hernandez, Hiroshima ang tulin

NATIYAGA ni Star jockey Jonathan Hernandez na pausadin si Hiroshima upang sikwatin ang panalo sa Philracom Group Based on Time Merged noong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Kumaripas sa largahan si Speed Revolution upang hawakan agad ang apat na kabayong bentahe sa pumangalawang si Hiroshima habang nasa tersero si May Ten.

Nanatili sa unahan si Speed Revolution sa kalagitnaan ng karera, bahagyang nakaungos si May Ten kay Hiroshima pero binawi agad ng huli ang segundo puwesto.

Kontrolado ni Speed Revoulution ang unahan pagsapit ng far turn pero habang papalapit ng huling kurbada ay kinapitan na nina Hiroshima at May Ten ang nasa unahan na si Speed Revolution.

Sa rektahan ay nagkapanabayan sa unahan sina Speed Revolution at Hiroshima, naging matatag sa paghabol ang winning horse kaya nasungkit ang panalo.

Ang paggabay ni dating Philippine Sportswriters Associatiom Jockey of the Year Hernandez ang nagpahamig sa may ari ng nanalong kabayo ng P11K added prize.

Suportado ang kaganapan ng Philippine Racing Commission at isa walong nilargang karera ng araw na iyon.

(Elech Dawa)