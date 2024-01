Johnathan Williams pinapalag pa Phoenix

Ayaw pang um-exit ng Phoenix Super LPG sa 48th PBA Commissioner’s Cup 2023-24.

Nagsalitan sina Johnathan Williams at RJ Jazul sa opensa at umahon mula 21-point deficit ang Fuel Masters para ibaon ang Magnolia 103-85 Linggo ng hapon sa SM Mall of Asia Arena.

Nakaiwas ang team ni coach Jamike Jarin sa sweep, dinikit ang semis sa 2-1. Game 4 ng best-of-five sa Miyerkoles sa Pasay venue rin.

Nagmukhang tatapusin na ng Hotshots ang serye nang lumamang 40-19 sa second quarter, lead na tinapyas ng Fuel Masters sa 51-38 break.

“Coming into the second half, we just told ourselves we weren’t having fun, we were just too tight, we were just letting do the things that they wanted to do,” esplika ni Jarin. “We buckled down on defense and moved the ball and worked as a unit both offensively and defensively.”

Nangulit ng 11 points si Williams sa third nang doblehin ng Phoenix ang produksiyon ng Magnolia 33-16 para agawin ang trangko 71-67 papasok ng fourth.

Mula roon ay hindi na bumitaw ang Fuel Masters, nagkasa ng 14-4 run sa likod ng tatlong sunod na tres ni Jazul tungo sa 85-71 separation.

Nag-deliver din sina Jason Perkins, Javee Mocon, Sean Manganti at Kenneth Tuffin sa 100th win ng Phoenix franchise.

Scoreless sa second quarter pero tumapos si Williams ng 19 points, 15 rebounds. Nag-ambag si Jazul ng 17 points, tig-14 sina Mocon, Manganti at Tuffin. May 14 markers si Perkins.

Namuno sa Magnolia ang 18 points, 12 rebounds ni Tyler Bey, pero kanya rin ang 6 sa 13 turnovers ng Hotshots na naging 21 points ng Phoenix. Bumakas ng 17 points si Paul Lee, may 14 points, 9 rebounds si Calvin Abueva bago na-fouled out 5 1/2 minutes pa sa laro.

Ang iskor

Phoenix 103 – Williams 19, Jazul 17, Manganti 14, Tuffin 14, Mocon 14, Perkins 13, Rivero 6, Tio 4, Verano 2, Muyang 0, Lalata 0, Garcia 0, Alejandro 0, Camacho.

Magnolia 85 – Bey 18, Lee 17, Abueva 14, Sangalang 10, Barroca 7, Ahanmisi 6, JReavis 4, alalon 4, Dela Rosa 2, Dionisio 2, Mendoza 0, Tratter 0, Eriobu 0.

Quarters: 17-31, 38-51, 71-67, 103-85.

(Vladi Eduarte)