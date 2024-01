Jared Bahay sama sa dating kakampi

KINUMPLETO ni Jared Bahay ang samahan ng Gilas Pilipinas Youth Team pagpasok sa Ateneo Blue Eagles nang magdesisyong samahan ang mga ito kasunod ng kumpirmasyon na ‘di tumuloy ng kabilang kampo sa Katipunan.

Mas pinili ng reigning CESAFI HS MVP mula sa Sacred Heart School-Ateneo De Cebu na makasama sina Kyle Gamber, Lebron Nieto, Kobe Demisana at Mason Amos na kakampi niya sa national youth.

Naging teammates din niya sa SHS-ADC sina Raffy Celis at Michael Asoro.

“I look forward to joining coach Tab (Baldwin), the team, and the rest of the Ateneo community soon. Matagal na kong nanaginip na makaabot sa UAAP, at sobrang saya ko na makapunta sa blue and white,” ani Bahay.

Susubukang miangat ng 18-anyos na playmaker ang Ateneo mula sa fourth-place nang tumiklop kontra UP Fighting Maroons sa Final Four makalipas iwanan ang koponan nina Kai Balunngay at Jared Brown.

Unang inanunsyo ng 5-foot-11 guard ang pagpunta Maroons buhat sa SHS Cebu na binigyan niya ng dalawang kampeonato sa CESAFI.

Pero makaraan ang ilang buwan ay nagbago ang isip ng dating national youth member nang piliin ang Jesuit education at basketball culture ng Ateneo sa ilalim ni Baldwin.

Tumapos si Bahay ng 16.0 puntos, 11.0 rebounds at 3.0 steals sa 23rd CESAFI Finals upang masakote rin ang Finals MVP.

Kumamada naman siya ng 11.1 pts, 4.3 rebs, at 4.9 assts sa 12 laro sa U16 at U18 ng PH youth.

(Gerard Arce)