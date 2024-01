Jaja Santiago matatas mag-Nihongo

MASAYANG ibinalita ng Japanese volleyball coach na si Taka Minowa ang pagkakapasa ng magiging asawa na dating miyembro ng pambansang koponan ng Pilipinas na si Alyja Daphne ‘Jaja’ Santiago sa Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N4.

“Jaja passed Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N4,” post sa kanyang social media account nitong isang araw ni Minowa, na kasalukuyang volleyball program director ng magkapatid na koponan na Akari at NXLED sa Premier Volleyball League habang nasa Toyooka, Hyogo, Japan.

“This is the fruit of her hard work as she continues to study in addition to conditioning, match analysis, no matter how busy she is during the season,” hirit ng tumatayo ring Chameleons coach.

“Language improvement recognizes that sitting is important, of course, but I think that communication through conversation is the most important. Thank you to everyone who has spoken to Jaja in Japanese. I’m so proud of you” sabi pa ni Minowa habang ipinapakita ang litrato ni Santiago na hawak ang papeles.

Si Santiago ay patuloy naman ang paglalaro sa JT Marvelous sa 30th Japanese V-League 2023-24.

Ang 28-anyos na Pinay volleybelle buhat sa Cavite City ay produkto ng National University Lady Bulldogs.

Naglalaro siya sa Land of the Rising Sun sapol pa noong 2019. Unang siyang nag-Saitama Ageo Medics noong 2019-2023. Saka lumipat sa JT sa nakaraang taon lang.

(Lito Oredo)