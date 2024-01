INAABANGAN ang GMG Chess Cup na nakatakda sa Mar. 23 sa Level I Digiworld Robinsons Galleria, Ortigas Center, Quezon City.

May kabuuang P25K total prizes ang 1-day rapid event na ang host ay si Thailand-based coach National Master Gerald Ferriol at bukas sa lahat ng manlalarong may edad na 18 anyos pababa.

Inaasahan ang paglahok ni Chester Neil Reyes na nagkampeon sa GM Rosendo Balinas Jr. Open Youth Chess Tournament (18 years old and below) nitong Jan. 13 sa nasabing lugar.

Ito ay mga susuportado ng Biyaherong Arbiter, national arbiber John Mark Centillo, GM Balinas Family, Woman NM Kathryn Ann Cruz-Hardegen, Jennifer Cruz, Rosalyn Cruz, Jonas Cruz, Chess Lovers, Kaizen Knights Chess Club , RiChessMasters Legal Director Atty. Juman Paa, Ariel Potot, Bayanihan Chess Club legal counsel Atty. Rodolfo Enrique Rivera at Idim Diy Bakery.

Ang registration fee ay P500 na maaring ipadala kay Jolina Icao sa GCash # 0961 339 6015.

***

Gaganapin sa Pacific Waves Resort sa San Jose Del Monte, Bulacan sa Feb. 24 ang Danilo Jorda Chess Cup na mga oorganisahin ng Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines at Bayanihan Chess Club.

***

Nagkampeon si Philippine Army Corporal Raquel Suan sa kasusulong na Cabanatuan Rapid Chess Tournament sa SM, Cabanatuan City.

Katabla ng 32 taong gulang, nakatalaga sa unit 14IMB IMCOM PA sa Camp Gen. Mateo Capinpin sa Tanay, Rizal, sina Samuel Mateo at Jewello John Vegafria sa tangang 5.5 puntos bawat isa. Pero nanaig Suan sa Bucholz tiebreak para masungkit ang titulo.

Ayson sa tubong Sapang Dalaga, Misamis Occidental, ang kompetisyon ay naglalayong ipakita ang husay sa chess, sportsmanship at mabuting samahan ng mga woodpusher sa lugar.

Pang-apat-pangpito sina Teijin Marquez, WNM Jersey Marticio, Joshua Alindogan at Eduardo Lacson sa na may magkakaparehong 5.0 pts.

Sina Carlo Lucas, Gian Miel Mandagan, Jeremy Marticio, Rainjay Elejo at Rodmarc Estabillo ang nasa ika-8-12 puwesto sa 4.5 pts. each.

Si John Red De Leon ang top college player na may 4.0 markers, si Joselito Marcos ang top senior (4.0), at top lady si Kristel Bunag (4.0).

***

Malaki ang maitutulong ng aklat na ‘Human Calendar’ ni Ireneo Bughao ng Sta. Ana, Manila na maestro ni Roberto Racasa, ang ama ng Philippine Memory board game.

Happy birthday PCAP Chairman Michael Angelo Ong Chua at coach Jason Rojo.