EJ Obiena, iba pa sasaluduhan na

MAGKAKASAMA-SAMA sa bihirang pagkakataon ang cream of the crop ng Philippine sports sa nakaraang taon para ipagbunyi sa isang walang katulad na selebrasyon ang kanilang tagumpay sa pagtatanghal ngayon (Lunes) ng 2023 San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association (SMC-PSA) Annual Awards Night simula sa alas-7:00 ng gabi sa Diamond Hotel grand ballroom sa Roxas Boulevard, Ermita, Manila.

Ang Asian record holder at World Athletics (WA) men’s pole vault No. 2 na si Ernest John ‘EJ’ Obiena ang pinakamalaking bituin sa gabi ng parangal bilang nag-iisang tatanggap ng prestihiyosong Athlete of the Year Award na eksklusibong iginagawad ng pinakamatandang media organization sa bansa.

Sa pangunguna ni PSA president Nelson Beltran, sports editor ng The Philippine Star, pararangalan ng sports writing fraternity 140 awardees sa itinuturing na pinakamalaking Gabi ng Parangal sa 75 taong kasaysayan ng asosasyon.

Pangungunahan ng mga matataas na opisyal ng sports sa bansa sa pamumuno nina Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Richard Bachmann at Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham Tolentino ang gabi ng buong sports community sa pag-toast sa mga atleta, personalidad, at entity na nagpalaki ng bansa at nagpahusay sa kani-kanilang larangan.

Ang Gilas Pilipinas, na nagdulot ng pagmamalaki at labis na kagalakan sa bansang haling sa basketball nang tapusin ang 61-taong paghihintay para manalo ng gintong medalya sa Asian Games, ang maay malaking bahagi rin ng kasiyahan dahil sa kanila ipagkakaloob ang President’s Award., habang ang women’s national football team na gumawa ng makasaysayang debut sa FIFA Women’s World Cup, ang kikilalaning ‘Golden Lady Booters’ Special Award.

Tampok din sa kanilang mahalagang oras para makiisa sa selebrasyon ang dalawa sa nangungunang negosyante at sportsmen sa bansa sina SMC President at CEO Ramon S. Ang at First Pacific Company Chairman at CEO Manuel V. Pangilinan, na parehong pararangalan bilang Executives of the Year para sa pakikipagtulungan sa matagumpay na pag-host ng FIBA World Cup at pagbawi ng mahalagang ginto sa basketball sa 19th Asiad sa Hangzhou, China.

Ang nangungunang sports entertainment gateway sa bansa, ang ArenaPlus, ang magtatanghal ng tradisyonal na Gabi ng Parangal na tutulungan din ng PSC, POC, MILO® Philippines, PLDT/SMART, at Cignal bilang mga pangunahing sponsor, at mga suportado ng Samahang Basketbol ng Pilipinas, PBA, Premier Volleyball League, Rain or Shine, at 1-Pacman Partylist Rep. Mikee Romero.

Dagdag nostalgia para sa gabi ang pagtatanghal ng Lifetime Achievement Award sa mga basketball legends na sina Allan Caidic at yumaong Avelino ‘Samboy’ Lim Jr., at mga champion coaches Dante Silverio, Joee Lipa, at Arturo Valenzona.

Ang mga nanalo ng gintong medalya ng Asiad na sina Margarita ‘Meggie’ Ochoa at Annie Ramirez ang mangunguna sa mga tatanggap ng Major Awards, habang ang SBP at Jiu-Jitsu Federation of the Philippines (JJFP) ang mga National Sports Associations (NSAs) of the Year.

May mga Special Award sa mga outstanding na indibidwal tulad nina PBA seven-time MVP June Mar Fajardo (Mr. Basketball), Creamline stalwart Diana Mae Carlos (Ms. Volleyball), Filipinas star forward Sarina Bolden (Ms. Football ), at net sensation Alexandra Eala (Ms. Tennis).

Ang mga gold medalist sa Hangzhou Asiad at Cambodia Southeast Asian Games gayundin ang mga katapat sa Asiad at ASEAN Para Games ang pupuno sa mahabang listahan ng mga awardee na babanggitin sa pormal na pagtitipon, na magbibigay rin ng regular na Tony Siddayao Awards at MILO. ‘Gold’ Grit, at Glory Award.’

Ang beteranong sports analyst at kolumnista na sina Quinito Henson at Denise Tan ang gaganap bilang hosts.

Magsisimula ang rehistrasyon sa 6 p.m. Pinapaalalahanan ng PSA ang lahat ng mga awardee at mga bisita na nabigong personal na makatanggap ng hard copy ng kani-kanilang mga imbitasyon na sa halip ay direktang kunin ito sa registration table ng venue sa oras ng programa.

(Lito Oredo)