Donny panay yakap kay Belle

Dinumog ng Bubblies ang album launch ni Belle Mariano sa SM North EDSA Skydome!

Enjoy na enjoy sila sa performances ni Belle kung saan kinanta nito ang mga song sa kanyang bagong album na ‘And Solemn’ na second installment ng kanyang 2-part second album.

Hindi lang mga faney ang nag-enjoy sa album launch show ni Belle, pati na rin ang mga celebrity friends at gayundin ang mga co-stars niya sa hit teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’ na sina Darren, Nova Villa, at siyempre ang kanyang ka-love team na si Donny Pangilinan.

Nag-perform din sa gabing iyon ang iba pang kasamahan niya sa serye na sina Gello Marquez at Vivoree na naka-duet pa ang kanyang ka-love team na si Brent Manalo.

Nag-present naman sina Roxy Liquigan, Jonathan Manalo, at Rox Santos ng ABS-CBN Music ng Lullaby Artist award ng Spotify kay Belle.

After tanggapin ni Belle ang award ay sinurpresa siya ni Roxy na magkakaroon siya ng birthday concert ngayong taon.

Nagkaroon din ng interaction si Belle sa #AskBelle segment ng show kung saan nagkaroon ng chance ang fans na matanong nila ang dalaga.

Pero ang inabangan talaga sa show ay ang pagsama nina Belle at Donny sa stage.

Isa nga si Donny sa pinasalamatan ng dalaga at habang pinasasalamatan niya nga ito ay umakyat ito sa stage then binigyan siya ng bouquet of flowers at niyakap.

Ayon kay Donny, palagi siyang magiging proud sa kanyang ka-love team at muli niya itong niyakap bago bumaba ng stage.

Bongga at panay yakap ni Donny kay Belle, ha!

Samantala, kahit kalalabas lang ng bagong album ni Belle ay pasok na agad ito sa top albums ng mga online music stores and streaming apps.

Congratulations, Belle!

Bonggels

(Byx Almacen)