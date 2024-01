Pinagdasal ni Senador Imee Marcos ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na mailigtas sa mga demonyong nakapaligid sa kanya, nang dumalo ito sa ginanap na Jesus is Lord Worldwide Prayer and Vision Casting 2024 sa Norzagaray, Bulacan nitong Sabado.

“Haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang pangulo ng Pilipinas; buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan n’yo sya ng kaliwanagan ng pag-iisip, gisingin n’yo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa Palasyo,” saad ng senadora.

Ipinagdasal din ni Sen. Marcos ang proteksyon ni Vice President Sara Duterte na aniya ay mabait, matapang, mapagpatawad at maalaga.

Sa nasabing event, pinanalangin ng senador ang kanyang mga kasamahan sa Senado, ang Konstitusyon, at mandato ng publiko.

Dasal din niya na mapaalalahanan ang Kongreso na sagrado ang tiwala ng bawat Pi¬lipino at bawat boto na binigay sa mga politiko ay resulta ng kalayaan at demokrasya.

Kasama ni Senator Marcos sina Senate Majority Leader Joel Villanueva, Senador Pia Cayetano at Senador Grace Poe sa an-nual event na pinangunahan ni JIL Church Founder and Spiritual Director, Bishop Bro. Eddie Villanueva.

Nanawagan naman ang dalawang kongresista na panatilihing sagrado ang pagdarasal at huwag itong gamitin para sa polit-ical agenda.

“The sanctity of our prayers should not be overshadowed or darkened by political agendas,” giit ni House Minority Leader at 4Ps party-list Rep. Marcelino Libanan

“When we pray, we communicate directly with our Father… it is our direct line to God, a sacred conver-sation meant for worship, repentance, and genuine supplication,” ayon naman kay Manila Rep. Bien-venido Abante.

(Dindo Matining/Billy Begas)