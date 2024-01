Claudine imbyerna kay Angelu?

Parehong um-attend sina Claudine Barretto at Angelu de Leon sa 20th wedding anniversary nina Gladys Reyes at Christopher Roxas.

Isinabay na rin sa event na iyon ang 18th birthday na si Christophe.

Maagang dumating si Angelu sa event kasama ang mister na si Wowie Rivera at nang tawagin ito ni Gladys para magsalita on stage ay tumakas na pala.

Late dumating sa party si Claudine at dumeretso na ito sa stage para bumati kay Gladys.

Sa tsikahan nila sa stage ay parang nagkaroon ng ‘talk show’.

Naging maintriga pa nga dahil nabanggit ni Claudine na excited siya dahil tuloy na ang pelikulang pagsasamahan nila ni Gladys with Judy Ann Santos.

Eh biglang binanggit ni Gladys na kasama rin sa pelikula si Angelu at nag-dialogue nga si Claudine na silang tatlo lang nina Gladys, Juday ang kasama.

Hindi raw kasama si Angelu.

Obvious na pa may something si Claudine with Angelu, kaya ang tanong tuloy ng karamihan na nasa party ay, “Imbiyerna ba si Claudine kay Angelu?”

May ibang mga nasa party naman na kami ang inusisa kung may away sina Claudine at Angelu?

“Wala akong alam. Nagulat din ako. Wala namang sinasabi si Claudine!” ang sagot naman namin.

Anyway, marami nga ang nawindang sa sinabi ni Claudine.

Mag-explain kaya si Claudine tungkol doon?

Mag-react naman kaya si Angelu?

Well…

(Jun Lalin)