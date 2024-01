Carlo Paalam umakyat ng timbang

TULUYANG iniwan ni 2020+1 Tokyo Olympics silver medalist Carlo Paalam ang dibisyong nagbigay sa kanya ng karangalan upang tutukan ang mas mabigat na under-57kgs featherweight category para sa darating na Olympic Qualifying Tournament.

Sapol ng mapagwagian ang box-off kay three-time Southeast Asian Games champion Ian Clark Bautista para makalaban sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China, hindi na kinaya pang bumaba ng posisyon ng tubong Talakag, Bukidnon.

Umalis na siya sa under-51kgs flyweight class sa misyong ikalawang sunod na pagsabak sa 33rd Summer Olympic Games 2024 sa Paris sa July.

Kinopo ni Paalam sa mas mababang timbang ang bronze medal sa 2018 Asian Games at nag-gold sa bantamweight sa 32nd SEA Games 2023 sa Phnom Penh, at gold din sa flyweight ng 2019 Manila Games at 2022 Amman Asian Boxing Confederation Elite Men and Women Championships.

“Hindi na po nya kaya bumaba sa 51kg now that his body has matured. He was 52kg in Tokyo and that weight class was changed to 51kg,” esplika ni Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) secretary general Marcus Jarwin Manalo sa Abante Linggo.

Parte ang 25-anyos na 2018 Asian Championships under-54kgs titlist sa isinagawang dalawang linggong training camp sa Australia kasama sina Tokyo Olympics silver medalists Nesthy Petecio (women’s 57kgs), Olympian Rogen Ladon (51kgs), Mark Ashley Fajardo at Paul Julyfer Bascon sa men’s 63.5kgs, Ronald Chavez Jr at Marjon Pianar (men’s 71kgs) at John Marvin (men’s under-92kgs);

Aira Villegas (women’s 50kgs), Riza Pasuit (women’s 60kgs), Claudine Veloso at Hergie Bacyadan na sasabak sa women’s 54kgs at women’s 75kgs, ayon sa pagkakasunod.

(Gerard Arce)