BGYO emotional sa thanksgiving party

Tatlong taon na ang P-pop idol boy group na BGYO!

Sa kanilang thanksgiving anniversary show, ang ‘BONFIR3’ na ginanap sa Teatrino Promenade sa San Juan City ay naging emosyonal ang mga miyembro ng grupo na sina Akira, JL, Gelo, Nate, at Mikki habang nagpapasalamat sa kanilang fans, ang ACEs, gayundin sa kanilang mga kabigan, pamilya, at sa mga taong hindi sila iniwan sa kabila ng mga intrigang kinaharap nila sa loob ng tatlong taon sa entertainment industry.

Sey ni Mikki na may bagong hairstyle, “Through thick and thin, kumapit tayo. Thank you talaga. Walang iwanan. Thank you for supporting each and every one of us. It wasn’t an easy road for everyone.”

Nagpasalamat din ang kontrobersyal na member ng grupo na si Nate na na-link kay AC Bonifacio.

“This whole three years have been crazy, the ups and downs and you stayed with us through everything. Our biggest achievement is we are still together and strong after three years, and we grew. Thanks for showing your heart and still loving us. We love you, ACES,” sey nito.

Nagsimulang maging emosyonal ang mga ganap nang sumabay pa ang ACEs sa pagkanta ng BGYO ng kanyang ‘Panahon’.

Sey ng unang umiyak na si Akira, “Salamat hindi kayo umaalis, sa walang sawang pagmamahal at suporta… ramdam namin pagmamahal ninyo, mapa-social media kahit ‘di niyo kami kasama. ‘Pag may problema kami, which is mahirap iwasan, pero andyan kayo.”

Pamilya naman ang turing ni JL sa kanyang mga ka-grupo at gayundin sa ACEs.

“Parang mga kapatid ko kayo. Kung paano mo ipinaglalaban mga kapatid mo. Pagtatanggol mo, parang ganoon na sa akin, everytime nasa stage ako para ako nakikipaglaro sa kapatid ko and nanonood kayong family ko. Isang pamilya tayo, sa lahat ng bagay nasasandalan ko sa lahat ng problema. Kahit ano mangyari alam mo mas kilala ka sa kanila.

“Hindi kami magsasawa gawing best namin para sa inyo at mas mag-grow pa tayong lahat. Sa mga kapatid ko, hinding-hindi ako susuko, kahit ano pa ‘yan. Hindi ko tatalikuran, mahal ko kayo,” sey ni JL.

Aminado naman ang Kapitan or lider ng grupo na si Gelo na naging challenging ang naging journey nila.

Aniya, “I am so proud sa grupo ko. Hindi ako nagsisising sumali ako kahit ano nangyari. Hindi perfect ang buhay, maraming problema pero I am so happy nagsasama-sama tayo ngayon, kumakapit sa isa’t isa.”

“It is hard talaga pero buti na lang kasama ko ACEs and BGYO. Tinuturing ko kayong family. Dito ko naramdaman totoong pagmamahal. Sobrang pure, sobrang genuine. I am so happy I have you guys. I love you so much,” dagdag niya pa.

Samantala, maraming dapat abangan ang ACEs sa BGYO ngayong taon, isa na nga diyan ang bago nilang kanta na ‘Patintero’ na nakatakdang ilabas sa February 9, 2024.

