Hinamon ni Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na magbitiw na sa puwesto kung wala itong pagmamahal sa Inang Bayan.

Sinabi ito ng anak ng da¬ting Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte matapos madismaya sa kalagayan ng Pilipinas, partikular sa paglaganap ng krimen hindi lang sa Davao City kundi sa iba’t ibang panig ng bansa.

Inakusahan din nitong tamad ang pangulo at walang pagmamahal para sa bansa.

“The next statements following will be my own perception and my personal view of this president: you are lazy and you lack compassion,” ani Mayor Duterte.

“Mister President, kung wala kay gugma ug wala kay aspirations sa imohang nasud, resign! (Mr. President kung wala kang pagmamahal at wala kang aspirations sa iyong ba¬yan, resign),” diin ng al-kalde.

Dumalo rin sa “Hakbang ng Maisug Leaders Forum” sa Davao City nitong Linggo sina dating Executive Secretary Vic Rodriguez at dating Presidential Spokesperson Harry Roque.

Ang kapatid ni Baste na si Vice President at Department of Education (DepEd) Sec. Sara Duterte ay dumalo naman sa kick-off rally ng “Bagong Pilipinas” ni Pangulong Marcos sa Quirino Grandstand sa Maynila.

Sa inilabas niyang paha¬yag, sinabi ni VP Sara na kaisa ang DepEd sa pagsusulong ng 8-point Socioec-onomic Agenda ng Marcos administration para sa pagbabago ng buhay ng mga Pilipino ngunit kontra siya sa isinusulong na Charter change.

“Mahalagang makita at maintindihan natin ang panganib na nakaamba sa atin oras na tuluyan nating isinuko ang ating Saligang Batas sa kamay ng mga taong may personal at politikal na interes. Manindigan tayo laban sa pagbabago sa ating Saligang Batas sa pamamagitan ng ‘Pera kapalit ng pirma para sa people’s initiative’,” wika niya.

(Issa Santiago)