DAHIL sa pagkain ng biskwit na may sahog na mani, namatay ang isang 25-anyos na ballet dancer na lead dancer sa ‘Alice in Wonderland’ sa Connecticut, USA.

Sa ulat, nasawi ang British ballet dancer na si Orla Baxendale dahil sa matinding allergic reaction nang makakain ng biskwit na walang nakasaad na may sangkap itong mani.

Namatay si Baxendale noong Enero 11, 2024 matapos makaranas ng severeanaphylactic shock matapos kumain ng Florentine cookie na binili sa Stew Leonard’s grocery store sa Connecticut.

Dahil dito, agad na binawi sa merkado ang nasabing produkto dahil nabigo ang manufacturer nito na ideklarang may sangkap itong mani at itlog kung saan may allergy ang mananayaw. Sinabi naman ni Stew Leonard Jr., president at CEO ng Stew Leonard, na binago ng manufacturer ang sangkap ‘from soy nuts to peanuts’ pero hindi ipinaalam sa chief safety officer ng Stew Leonard ang nasabing pagbabago.

Nasa Connecticut ang pamilya ng biktima dahil nakatakda itong mag-perform bilang lead dancer sa produksyon ng ‘Alice in Wonderland’.